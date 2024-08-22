Политологи обсудили символичность флага России для жителей страны

Государственный флаг является одним из самых сильных символов России. Об этом в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «День флага России: единство и суверенитет» рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Павел Данилин.

По его словам, российский флаг – это символ свободы и независимости. Он отметил, что триколор олицетворяет государственность, единство и верность традиционным ценностям, является неотъемлемой частью российской идентичности.

«Согласно социологическим исследованиям, абсолютное большинство граждан испытывают гордость и восхищение перед триколором», — сказал политолог.

В свою очередь, политолог, кандидат исторических наук Александр Рудаков подчеркнул, что триколор олицетворяет верность традиционным ценностям – таким, как правда, справедливость и уважение к истории России.

«Сегодня государственный флаг стал неотъемлемой частью российской государственности и символом единства народа. Кроме того, флаг России – это символ наших ценностей. Это те ценности, которые объединяют и сплачивают общество, которые лежат в основе нашей цивилизации и нашего выбора», – уверен эксперт.

Замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова отметила, что торжественное поднятие флага над образовательными учреждениями вызывает эмоции гордости и единения у обучающихся и преподавателей.

«Я могу сказать, что два года назад, когда была введена традиция поднятия флага в школах, это было очень важно и значимо. Сейчас эта норма распространяется на все образовательные организации. Это объединяет нашу большую страну», — сказала она.

Данные социсследования «Государственные символы: мнение учеников и родителей» руководителя департамента политических исследований ВЦИОМ Михаила Мамонова показали, что порядка 79% опрошенных родителей считают, что поднятие флага России и исполнение гимна способствует формированию чувства патриотизма. Он отметил, что 90% опрошенных родителей информированы о церемонии. По его словам, положительно относятся к нововведению 88% родителей и 90% учеников.

«Таким образом, возрождение практики поднятие флага над школами положительно оценивается как родителями, так и детьми. Две трети россиян заявляют, что испытывают чувство гордости и восхищения от флага, герба, гимна. Еще порядка 20% испытывают симпатию», — заключил он.£