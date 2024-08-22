Депутат Шеремет пожаловался в полицию на ДШРГ «Русич» после поста о жертвоприношении татарина

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет попросил правоохранительные органы провести проверку в отношении российской диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич». Об этом депутат сообщил «Газете.Ru». Он добавил, что так и не дождался извинений подразделения после поста о жертвоприношении «подкопченого, крымского татарина».

«Не дождавшись их публичного раскаяния, сегодня направил правоохранителям обращение с просьбой разобраться и провести проверку в отношении данных граждан. Уверен, что наша правоохранительная система даст должную оценку действиям данной организации по культивированию агрессии, разжиганию межнациональной ненависти, тем самым ведущей открытую подрывную деятельность в нашем многонациональном российском обществе», — подчеркнул депутат.

19 августа в Telegram-канале ДШРГ «Русич» (подразделение, входившее в состав ЧВК «Вагнер» и ЧВК «Редут». — «Газета.Ru») появился пост с просьбой к союзникам предоставить им «подкопченого, крымского татарина или что-то подобное» для проведения ритуального жертвоприношения.

Тогда Михаил Шеремет в разговоре с «Газетой.Ru» потребовал удаления поста и извинений, и добавил, что планирует обратиться в правоохранительные органы для проверки «Русича» на экстремизм. В самом подразделении на его слова тогда никак не отреагировали.

22 августа ДШРГ «Русич» сообщила, что задача по поиску крымского татарина завершена.

«Спасибо всем, кто откликнулся. Задача закрыта. Стукачи могут идти лесом. Тем временем идет уже десятый год запугивания нас «проверками на экстремизм». Вам самим-то не смешно?» — говорится в сообщении «Русича».

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