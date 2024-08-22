В Курской области 2,6 тысячи семей получат помощь в связи с утратой жилья

В Курской области порядка 2,6 тысячи семей смогут получить поддержку в связи с утратой или повреждением жилья из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, слова которого передает ТАСС.

«Всего поддержку, считаем, получат 2 600 семей», — сказал он в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

22 августа глава МЧС РФ Александр Куренков сообщил, что выплаты в связи с утратой имущества временно не осуществляются из-за обстановки в приграничных районах Курской области.

До этого первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что правительство выделит 858 млн рублей на оказание поддержки россиянам, которые проживают в приграничных регионах и лишились имущества.

Он добавил, что эвакуированные из Курской области жители подали уже более 100 тыс. заявок на получение выплаты в размере 15 тыс. рублей. Для обработки обращений правительство подключило сотрудников МФЦ из других регионов. На выплату средств также выделили дополнительные 713 млн рублей.

Ранее назвали число выехавших из приграничья Курской области.