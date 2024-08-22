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Путин наградил орденами Мужества погибших в Курской области волонтеров

Путин наградил орденами Мужества погибших в Курской области волонтеров ОНФ

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Илья Питалев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно погибших в Курской области волонтеров ОНФ Ковалева и Соколова. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, Ковалев и Соколов награждены «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга».

До этого уроженца Ямальского района Ларро Ладукая посмертно наградили орденом Мужества.

Также сообщалось, что новобранцы в рядах украинской армии отказываются стрелять по российским военным.

21 августа военный эксперт заявил, что командование ВСУ под угрозой окружения своих войск под городом Северском в Донецкой народной республике переводит подразделения северо-западнее после утраты железнодорожной станции Выемка и позиций у села Ивано-Дарьевка. военнослужащим. По информации СМИ, некоторые из новых украинских бойцов с трудом собирают оружие и координируют основные боевые действия.

Ранее сообщалось, что оборона ВСУ в Донбассе перед операцией под Курском «дала трещины».

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