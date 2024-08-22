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Полицейские спасли вора, который застрял между двумя домами

В Таиланде вор попытался скрыться от полиции и застрял между зданиями

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Kyodo/Reuters

В Таиланде мужчина, собиравшийся ограбить банк, попытался сбежать от полиции, но застрял между домами. Об этом сообщает The Thaiger.

На днях в полицию провинции Канчанабури позвонил свидетель преступления. Он сообщил, что на его глазах мужчина проник в здание, в котором ранее располагался банк. Правоохранители поспешили на место происшествия, чтобы задержать подозреваемого. На двери они нашли следы взлома, а затем заметили злоумышленника, на котором были только джинсы. Он тоже увидел полицейских и, пытаясь избежать ареста, пустился в бегство.

Мужчина вылез на крышу банка и попытался перепрыгнуть на кровлю соседнего дома, но упал в щель между двумя зданиями, ширина которой составляла всего 50 сантиметров. В результате подозреваемый получил травмы и оказался в ловушке. Чтобы помочь ему, офицерам пришлось вызвать спасателей. Через час они извлекли пострадавшего из щели и доставили в больницу. После того как состояние мужчины улучшилось его перевели в полицейский участок.

Ранее в Ростовской области мужчина упал с третьего этажа, пытаясь сбежать из отдела полиции.

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