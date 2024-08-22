В Курской области создадут централизованную областную аварийную службу

Власти Курской области решили создать централизованную областную аварийную службу, чтобы подготовка к отопительному сезону не останавливалась в связи с ситуацией в регионе, в том числе в приграничных районах. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в приграничных регионах страны, передает ТАСС.

«Принимая во внимание, что плату с потребителей мы там отменили с 1 августа, в то же время нельзя допустить замораживание системы отопления, принято решение о создании централизованной областной аварийной службы», — отметил он.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

В Курской области ликвидировали два украинских дрона.