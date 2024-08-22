Путин поручил оперативно решать вопросы жизнеобеспечения в Курской области

Вопросы жизнеобеспечения в Курской области, где с 6 августа российские военные препятствуют атакам украинской армии, должны решаться в автоматическом режиме. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в приграничных регионах страны, передает РИА Новости.

«Вопросы жизнеобеспечения (Курской области. — прим. ред.) должны решаться в автоматическом режиме», — сказал российский лидер.

Министерство обороны РФ сообщало, что утром 6 августа ВСУ попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, украинские силы атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в оборонное ведомство сообщило, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Бои в регионе продолжаются до сих пор.

Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.