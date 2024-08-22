Путин начал совещание по ситуации в приграничных регионах России

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции проводит совещание по ситуации в приграничных регионах страны. Об этом написала пресс-служба Кремля.

Глава государства собирается обсудить с участниками конференции ситуацию в Белгородской, Брянской и Курской областях.

Путин отметил, что на связи и руководители правительства, в том числе вице-премьер Денис Мантуров, которого он просил лично заняться вопросами социально-экономического характера на этих территориях, а также руководители регионов.

До этого политолог Александр Казаков сообщал, что на просторах интернета много дезинформации относительно оперативной обстановки в Курской области. В качестве примера он привел город Суджа, который атаковали подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, некоторые источники спутали населенный пункт с погранпереходом «Суджа».

Боевые действия на Курском направлении активизировались утром 6 августа. Украинские бойцы попытались пересечь границу и зайти на территорию одноименного региона, в том числе атаковав позиции ВС РФ в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

Владимир Путин позднее заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Путин позвонил военкору Поддубному, которого ранили в Курской области.