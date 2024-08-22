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Россиянка, пропавшая в Турции, могла пойти на опасную тропу, где нельзя вызвать помощь

Пропавшая в Турции туристка из РФ интересовалась опасной тропой

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Пропавшая в Турции туристка из России интересовалась маршрутом, который считается небезопасным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

По словам родственников, женщина хотела отправиться на прогулку по Карийской тропе, которая находится в горах между поселками Ичмелер и Турунч. В тематических обсуждениях в туристических чатах она узнавала у путешественников, сколько стоит водное такси до Турунча.

Люди в свою очередь утверждали, что тропа подойдет только тем, у кого есть необходимая подготовка, так как там нет возможности позвать на помощь.

«Без навигатора не ходить! Вероятность заблудиться 100%!» – поделился один из собеседников.

При этом женщине советовали скачать карты местности, но она сказала, что не может скачать их, причину россиянка не назвала.

Туристка пропала несколько дней назад после того, как вышла из своего отеля в Турции. Она должна была прилететь домой 20 августа, но так и не сделала этого.

Полиции удалось узнать, что в последний раз она пользовалась телефоном на одной из дорог в Турунчи. На данный момент специалисты продолжают поиски.

До этого в Маврикии нашли пропавшую недавно российскую туристку, которая села в машину к местному жителю и пропала.

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