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В США готовятся новые обыски в домах американцев, сотрудничающих с российскими СМИ

NYT: в США пройдут новые обыски в домах сотрудничающих с российскими СМИ граждан

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Anne Arundel County Police/AACOPD/Twitter.com

Власти США готовятся провести новые обыски в домах граждан, которые сотрудничают с российскими СМИ. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета New York Times (NYT).

Собеседники издания заявили, что министерство юстиции США намерено противостоять «операциям Кремля по оказанию влияния» на американское общество перед президентскими выборами. Следователи ищут возможные нарушения санкций и закона о раскрытии лоббистской деятельности для иностранных правительств.

Для этого ведомство начало масштабное расследование. В связи с ним скоро ожидаются новые обыски в домах американцев, сотрудничающих с российскими СМИ. Источники не исключили и предъявления уголовных обвинений.

16 августа Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило факт проведения обыска в доме политолога и ведущего «Первого канала» Дмитрия Саймса.

7 августа агенты ФБР провели обыск у бывшего американского разведчика Скотта Риттера. Позже спецслужба подтвердила проведение следственных действий в доме Риттера в штате Нью-Йорк.

Ранее США обвинили в тотальной цензуре.

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