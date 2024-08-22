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Россиян в этом году ждет еще одна 4-дневная рабочая неделя

В России в начале ноября ожидается 4-дневная рабочая неделя

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Россиян ожидает короткая рабочая неделя с 5 по 8 ноября благодаря празднованию Дня народного единства, который выпадает на понедельник, 4 ноября. Об этом рассказал РИА Новости юрист и эксперт по трудовому праву Ольга Владимирова.

«В ноябре у нас будет два выходных дня в связи с праздником — 3 и 4 ноября 2024 года. Следующая неделя с 5 по 8 ноября станет четырехдневной из-за празднования Дня народного единства», — отметила Владимирова.

Она также напомнила, что согласно 153-й статье Трудового кодекса РФ, работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере. Размер оплаты может быть установлен коллективным договором или трудовым соглашением.

«По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит», — добавила эксперт.

В июле стало известно, что в России могут ограничить время ненормированной работы. Изменения планируется внести в Трудовой кодекс России.

Ранее глава Минтруда оценил вероятность введения шестидневной рабочей недели в России.

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