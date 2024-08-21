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Дети Кадырова опубликовали в соцсетях свои фотографии с Путиным

Дети главы Чечни Кадырова выложили в соцсетях свои фотографии с Путиным

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Dustum Kadyrov

Дети руководителя Чеченской Республики Рамзана Кадырова опубликовали в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) свои фотографии с президентом России Владимиром Путиным.

Старшая дочь главы Чечни, заместитель председателя правительства региона Айшат Кадырова, написала в подписи к фото, что ей было волнительно фотографироваться с лидером Российской Федерации в том числе потому, что она знает, как много глава государства сделал для республики.

В своих сторис фотографии с Путиным также опубликовали министр Чечни по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров, начальник отдела обеспечения безопасности главы республики Адам Кадыров и первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни, министр республики Хадижат Кадырова.

20 августа Путин посетил три региона Северо-Кавказского федерального округа. В Чечне российский лидер оценил достижения в сфере образования и посетил Российский университет спецназа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал Рамзана Кадырова пехотинцем.

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