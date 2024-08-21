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Годовалый ребенок принял змею за игрушку, искусал ее и выжил

В Индии ребенок искусал змею, которую перепутал с игрушкой

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Pixabay

Ребенок из Индии играл со змеей из-за того, что перепутал ее с игрушкой. Об этом сообщает Hindustantimes.

Инцидент произошел в городе Гая. По словам родителей, годовалый ребенок играл на террасе, когда заметил проползавшую мимо змею и начал ее кусать. Мать и отец полагают, что младший член семьи принял рептилию за игрушку.

Родители быстро отвезли ребенка в больницу. Врачи осмотрели пациента и выяснили, что змея никак не навредила ему. Оказалось, что мальчик схватил неядовитую рептилию, которая нередко появляется на этой территории в сезон дождей.

До этого в Таиланде после укуса змеи в больницу обратился местный житель. Дома он не заметил, как в унитаз забралась змея и сел сверху. В результате рептилия нанесла ему травму. Пострадавший ударил ее ершиком несколько раз и после чего сжал рукой ниже головы.

В больнице врачи выяснили, что змея была не ядовитой и для того, чтобы поправиться, мужчине понадобится около пары недель.

Ранее в Москве подростка укусила ядовитая змея, которую держали дома родители.

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