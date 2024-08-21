Эксперт заявил, что Украина прощается с Донбассом

Правительство Украины понимает, что не сможет удержать контроль над Донбассом. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в видео на своем официальном YouTube-канале.

«Вероятно, украинцы готовятся окончательно распрощаться с Донбассом», — заявил эксперт.

Меркурис добавил, что украинская сторона также готовится признать, что битва за регион проиграна. Кроме того, британский аналитик отметил, что российская армия совершает молниеносный прорыв на Покровском направлении.

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время на Покровском участке фронта идут интенсивные военные действия. Также все чаще стало сообщаться о переходе новых населенных пунктов под контроль российских войск.

Меркурис среди прочего рассказывал, что в зоне спецоперации происходит обрушение фронта из-за неспособности Вооруженных сил Украины удержать оборону. По мнению аналитика, проблема украинских формирований заключается в недостаточном количестве построенных укреплений.

Ранее в Британии сделали заявление об ударах американским оружием по России.