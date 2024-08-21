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Власти Украины эвакуируют население из 14 населенных пунктов ДНР

Киев эвакуирует семьи с детьми из 14 подконтрольных Украине городов и сел ДНР

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Eugene Symonenko/Shutterstock/FOTODOM

Власти Украины объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из 14 подконтрольных Киеву населенных пунктов, находящихся в Красноармейском районе (украинское название — Покровский район) Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в Telegram-канале сообщило министерство реинтеграции страны.

«Из отдельных районов Донбасса будут эвакуироваться принудительным образом дети с родителями или другими законными представителями», — сказано в сообщении.

В ведомстве заявили, что такое решение было единогласно согласовано на заседании координационного штаба по вопросам обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

В минреинтеграции уточнили, что эвакуации подлежат жители населенных пунктов Красноармейск (украинское название — Покровск) и Родинское, а также сел Игнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза и Чунишино.

20 августа министерство обороны РФ заявило, что российские военные взяли под свой контроль поселок Новгородское (украинское название — Нью-Йорк) в ДНР. Этот населенный пункт является одним из крупнейших в Торецкой агломерации, а также считается важным логистическим узлом.

Ранее сообщалось, что оборона ВСУ в Донбассе «дала трещины».

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