Власти Украины эвакуируют население из 14 населенных пунктов ДНР

Власти Украины объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из 14 подконтрольных Киеву населенных пунктов, находящихся в Красноармейском районе (украинское название — Покровский район) Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в Telegram-канале сообщило министерство реинтеграции страны.

«Из отдельных районов Донбасса будут эвакуироваться принудительным образом дети с родителями или другими законными представителями», — сказано в сообщении.

В ведомстве заявили, что такое решение было единогласно согласовано на заседании координационного штаба по вопросам обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

В минреинтеграции уточнили, что эвакуации подлежат жители населенных пунктов Красноармейск (украинское название — Покровск) и Родинское, а также сел Игнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза и Чунишино.

20 августа министерство обороны РФ заявило, что российские военные взяли под свой контроль поселок Новгородское (украинское название — Нью-Йорк) в ДНР. Этот населенный пункт является одним из крупнейших в Торецкой агломерации, а также считается важным логистическим узлом.

Ранее сообщалось, что оборона ВСУ в Донбассе «дала трещины».