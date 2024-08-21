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Завершено расследование крушения вертолета Раиси

В Иране завершили расследование крушения вертолета президента Раиси

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Majid Asgaripour/West Asia News Agency/Reuters

В Иране завершили расследование крушения вертолета президента Раиси, инцидент признали несчастным случаем. Об этом сообщает иранское информационное агентство Fars со ссылкой на источники.

«Службы безопасности и разведка завершили подробное расследование. Произошедшее было несчастным случаем», — сообщил агентству источник в иранских спецслужбах.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана. На борту также находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. Анализ обломков показал, что вертолет не взорвали, также по нему не стреляли, а его системы связи и навигации никто не глушил.

Новым президентом Ирана стал реформист Масуд Пезешкиан.

Ранее стали известны детали разговора нового президента Ирана с Путиным.

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Крушение вертолета Раиси
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