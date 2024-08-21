Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Топ-менеджер ПСБ попросил смягчить приговор женщинам, вымогавшим у него деньги

Топ-менеджер ПСБ Ушаков попросил смягчить приговоры Баязитовой и Архаровой

close
100%
Кристина Порошина/«Газета.Ru»

Топ-менеджер «Промсвязьбанка» (ПСБ) Александр Ушаков обратился в Московский городской суд с просьбой смягчить приговоры журналистке Александре Баязитовой и медиатехнологу Ольге Архаровой, вымогавшим у него деньги. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, который присутствовал на судебном заседании.

В ходе мероприятия адвокат мужчины Олег Востряков заявил, что его клиент попросил суд применить к фигуранткам дела условное осуждение, предусмотренное ст. 73 УК РФ. После этого юрист представил ходатайство для обоснования данной просьбы.

Также на заседании выступила адвокат Елена Федулова. Как она сказала, обращения о смягчении приговора Ольге Архаровой направили три депутата Государственной думы РФ. Но их имена юрист раскрывать не стала.

По информации агентства, Александра Баязитова лично присутствовала на судебном заседании. Ее сообщница, в свою очередь, участвовала в мероприятии по видеосвязи. В этот момент женщина находилась в ижевском СИЗО.

В публикации уточняется, что Московский городской суд назначил новое заседание по пересмотру приговора журналистке и медиатехнологу на 28 августа.

27 ноября 2023 года Басманный районный суд Москвы приговорил Александру Баязитову и Ольгу Архарову к пяти годам лишения свободы и 4,5 года колонии общего режима соответственно. Женщин признали виновными в вымогательстве крупной суммы денег у Ушакова. Следователи выяснили, что фигурантки требовали у топ-менеджера заплатить им за неразмещение в сети негативных сведений о некоторых людях.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал приговор Александре Баязитовой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами