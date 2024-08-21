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Политолог указал на особое отношение Путина к трагедии в Беслане

Политолог Егорченков: разрушить и раскачать страну террористам не удастся

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Просьбы и советы представителей организации «Матери Беслана» особенно важны для президента России Владимира Путина, заявил в беседе с «Газетой.Ru» политолог, директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов (РУДН) Дмитрий Егорченков.

«Варварское нападение на детей в Беслане — был и останется одним из самых черных дней современной российской истории», — сказал политолог.

Он убежден, что теракт в Беслане — личная боль главы государства.

Особое внимание, по мнению Дмитрия Егорченкова, стоит обратить на слова президента о том, что Россия добьется целей в борьбе с неонацистами на Донбассе, в Новороссии и Курской области так же, как и добилась целей в борьбе с террористами на Северном Кавказе и в Сирии.

«Преступники будут наказаны — враги уничтожены. Раскачать и разрушить страну при помощи террористических актов не удастся. Это главный посыл президента», — сказал политолог.

Он добавил, что отечественные спецслужбы работают на опережение и активно обезвреживают экстремистов, которые во многом идейно и материально, как и раньше, подпитываются западными источниками.

«Если раньше это делалось в режиме скрытых операций, то сейчас на Украине они действуют открыто, не стесняясь и не скрываясь. Ответ на это должен быть соразмерными трагическим событиям, происходящим, например, в Курской области», — заключил Дмитрий Егорченков.

Накануне президент России Владимир Путин совершил визит по республикам Северного Кавказа. В Северной Осетии-Алании глава государства встретился с представителями организации «Матери Беслана» и посетил мемориал жертвам трагедии.

В этом году исполняется 20 лет со дня теракта в Беслане.

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