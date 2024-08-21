Кандидаты в Мосгордуму из команды Собянина обсудили предложения москвичей

Команда мэра Москвы Сергея Собянина на выборах в Мосгордуму выйдет с программой, сформированной на основе пожеланий, наказов и предложений москвичей. Документ будет включать 11 направлений. Об этом на круглом столе с муниципальными депутатами, экспертами и общественниками района Люблино сообщил руководитель исполкома Московского городского реготделения «Единой России» Максим Руднев.

Максим Руднев уточнил, что в программу войдут вопросы образования, здравоохранения, транспорта, безопасности и другие.

«Каждое направление в своем формате активно развивается в Москве, положительно сказываясь на жизни москвичей. И наша задача — сделать жизнь наших горожан еще комфортнее, интереснее и, конечно, безопаснее», — подчеркнул Руднев.

Обсуждая направление программы партии «Качественное образование в шаговой доступности в любом районе», директор школы № 2010 Татьяна Бронзес напомнила, что столица входит в тройку мегаполисов мира по качеству школьного образования.

Выпускники московских школ успешно конкурируют с лучшими выпускниками страны и мира, а доля москвичей-первокурсников в ведущих вузах страны в среднем выросла в три раза, отметила она.

Она добавила, что в столичные власти создают все возможности для ранней профориентации и подготовки высококвалифицированных востребованных специалистов.

Одна из задач — трансформация среднего профильного образования.

«Огромная работа проводится мэром Москвы для популяризации рабочих профессий и развития системы среднего профобразования», — констатировала Бронзес.

Говоря о развитии здравоохранения столицы, глава муниципального округа района Люблино, координатор партпроекта «Здоровое будущее» в ЮВАО Руслан Багаутдинов отметил, что замена аналогового оборудования на цифровую технику позволила создать единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС).

По его словам, цифровые сервисы становятся незаменимыми помощниками для московских врачей и пациентов.

Максим Руднев отметил, что ознакомиться с программой можно на сайте «Единой России».