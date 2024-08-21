Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кандидаты в Мосгордуму из команды Собянина обсудили предложения москвичей

Программа команды Собянина на выборах в МГД будет включать 11 направлений

close
100%
Сергей Пятаков/РИА Новости

Команда мэра Москвы Сергея Собянина на выборах в Мосгордуму выйдет с программой, сформированной на основе пожеланий, наказов и предложений москвичей. Документ будет включать 11 направлений. Об этом на круглом столе с муниципальными депутатами, экспертами и общественниками района Люблино сообщил руководитель исполкома Московского городского реготделения «Единой России» Максим Руднев.

Максим Руднев уточнил, что в программу войдут вопросы образования, здравоохранения, транспорта, безопасности и другие.

«Каждое направление в своем формате активно развивается в Москве, положительно сказываясь на жизни москвичей. И наша задача — сделать жизнь наших горожан еще комфортнее, интереснее и, конечно, безопаснее», — подчеркнул Руднев.

Обсуждая направление программы партии «Качественное образование в шаговой доступности в любом районе», директор школы № 2010 Татьяна Бронзес напомнила, что столица входит в тройку мегаполисов мира по качеству школьного образования.

Выпускники московских школ успешно конкурируют с лучшими выпускниками страны и мира, а доля москвичей-первокурсников в ведущих вузах страны в среднем выросла в три раза, отметила она.

Она добавила, что в столичные власти создают все возможности для ранней профориентации и подготовки высококвалифицированных востребованных специалистов.
Одна из задач — трансформация среднего профильного образования.

«Огромная работа проводится мэром Москвы для популяризации рабочих профессий и развития системы среднего профобразования», — констатировала Бронзес.

Говоря о развитии здравоохранения столицы, глава муниципального округа района Люблино, координатор партпроекта «Здоровое будущее» в ЮВАО Руслан Багаутдинов отметил, что замена аналогового оборудования на цифровую технику позволила создать единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС).

По его словам, цифровые сервисы становятся незаменимыми помощниками для московских врачей и пациентов.

Максим Руднев отметил, что ознакомиться с программой можно на сайте «Единой России».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами