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Путин подарил мечети в Чечне Коран ручной работы

Путин подарил мечети имени пророка Исы в Грозном Коран ручной работы

Во время визита в Чечню российский президент Владимир Путин подарил мечети имени пророка Исы Коран ручной работы. Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный».

Отмечается, что священная книга мусульман, подаренная Путиным, была украшена золотым орнаментом и драгоценными камнями. Муфтий выразил благодарность президенту от имени старейшин чеченского народа за то, что он защищает не только религиозные ценности, но и общечеловеческие.

Вечером 20 августа Путин прилетел в Чечню, в которой в последний раз был в 2011 году, на вертолете. Он посетил могилу первого президента ЧР, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, затем отправился в Российский университет спецназа, где встретился с добровольцами, служащими на СВО. Кроме того, глава Чечни Рамзан Кадыров сделал Путина почетным гражданином республики.

Более подробно о визите Путина в Чечню, а также в Кабардино-Балкарию и Северную Осетию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путину показали макет нового района в Грозном, названного в его честь.

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