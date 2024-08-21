Проверка выявила нарушения в работе колоний в Чувашии

Генпрокуратура провела проверку исправительных учреждений Чувашии и обнаружила нарушения, представление вынесено директору ФСИН России. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«Выявлены нарушения при соблюдении режима отбывания наказания осужденными, материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении заключенных и привлечении их к труду», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, были зафиксированы недостатки при исполнении норм пожарной безопасности. Как сообщили в Генпрокуратуре, в ходе проверки к дисциплинарной ответственности привлекли 37 должностных лиц.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила, что все больше жалоб поступает от российских заключенных на условия содержания.

Путин подчеркнул, что заключенные в колониях должны содержаться в нормальных человеческих условиях.

Ранее офицер ФСИН объяснил, как в колонии попадает алкоголь.