В Воскресенске прошел фестиваль «Краски лета»

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Воскресенске прошел ежегодный молодежный фестиваль «Краски лета», пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В этом году фестиваль прошел в экоформате и собрал более 2 тыс. человек.

Для участников провели спортивную игру «ЭкоКорнХол», в которой надо было попасть в цель и определить, какой вид отходов находится в мешочке.

Совмещение игры и обучения позволило запомнить, в какой контейнер нужно выбрасывать разные виды мусора: синий для перерабатываемого и серый для смешанных отходов. Организатор мероприятия — молодежный центр «Олимпиец».