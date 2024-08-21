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В Воскресенске прошел фестиваль «Краски лета»

Более 2 тысяч человек посетили фестиваль «Краски лета» в Воскресенске

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Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Воскресенске прошел ежегодный молодежный фестиваль «Краски лета», пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В этом году фестиваль прошел в экоформате и собрал более 2 тыс. человек.

Для участников провели спортивную игру «ЭкоКорнХол», в которой надо было попасть в цель и определить, какой вид отходов находится в мешочке.

Совмещение игры и обучения позволило запомнить, в какой контейнер нужно выбрасывать разные виды мусора: синий для перерабатываемого и серый для смешанных отходов. Организатор мероприятия — молодежный центр «Олимпиец».

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