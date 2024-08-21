Премьер Госсовета КНР возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Премьер Госсовета Китая Ли Цян, приехавший с официальным визитом в Москву, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом сообщает РИА Новости.

20 августа Ли Цян приехал в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным. Стороны обсудят перспективы развития всеобъемлющего партнерства, расширение сотрудничества в энергетике, автомобильной отрасли и других сферах. Помимо этого, они подпишут несколько межправительственных и межведомственных документов.

Визит премьера в Москву проходит в год 75-летней годовщины установления двусторонних дипломатических отношений и продлится до 22 августа.

В прошлый раз Путин и Ли Цян встречались в Пекине в мае во время государственного визита российского президента в КНР. Тогда Путин пригласил китайского премьера посетить Москву.

МИД Китая сообщал, что в августе Ли Цян также посетит Белоруссию.

Ранее Путин раскрыл детали переговоров с Си Цзиньпином.