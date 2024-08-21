Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам хотят запретить оплачивать некоторые товары детскими банковскими картами

Депутат Крупник: нужно запретить платить детской картой за взрослые товары

close
100%
Depositphotos

В России нужно ввести запрет на покупку «взрослых» товаров по детским банковским картам – например, алкоголя или сигарет. Такое предложение депутат заксобрания Петербурга Павел Крупник направил главе Минфина Антону Силуанову, передает RT со ссылкой на копию документа.

Сегодня в России выпускают детские банковские карты, которые дают возможность родителям следить за покупками детей, контролировать их траты, напомнил депутат. Однако есть вероятность, что подростки по этим картам будут покупать сигареты, алкоголь или другие товары для взрослых, считает Крупник. В качестве примера он напомнил о случаях, когда магазины продавали детям запрещенные товары по таким картам.

Депутат призвал модернизировать режим применения детских банковских карт, сделав невозможной покупку по ним определенных товаров.

«Сам внешний вид «пластика» должен сигнализировать о малолетстве его предъявителя», — подчеркнул Крупник.

Напомним, до этого он предложил ввести наказание за отсутствие изображения государственного флага на номере автомобиля. Он призвал изменить КоАП и добавить туда соответствующую статью, предусмотрев наказание в виде временного лишения водительских прав.

Ранее были названы самые популярные у россиян товары для взрослых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами