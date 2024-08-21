Россиянам хотят запретить оплачивать некоторые товары детскими банковскими картами

В России нужно ввести запрет на покупку «взрослых» товаров по детским банковским картам – например, алкоголя или сигарет. Такое предложение депутат заксобрания Петербурга Павел Крупник направил главе Минфина Антону Силуанову, передает RT со ссылкой на копию документа.

Сегодня в России выпускают детские банковские карты, которые дают возможность родителям следить за покупками детей, контролировать их траты, напомнил депутат. Однако есть вероятность, что подростки по этим картам будут покупать сигареты, алкоголь или другие товары для взрослых, считает Крупник. В качестве примера он напомнил о случаях, когда магазины продавали детям запрещенные товары по таким картам.

Депутат призвал модернизировать режим применения детских банковских карт, сделав невозможной покупку по ним определенных товаров.

«Сам внешний вид «пластика» должен сигнализировать о малолетстве его предъявителя», — подчеркнул Крупник.

Напомним, до этого он предложил ввести наказание за отсутствие изображения государственного флага на номере автомобиля. Он призвал изменить КоАП и добавить туда соответствующую статью, предусмотрев наказание в виде временного лишения водительских прав.

Ранее были названы самые популярные у россиян товары для взрослых.