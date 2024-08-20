Собранный волонтерами «Чистой Арктики» металл будет отправлен на переплавку

В труднодоступном поселке Старый Варандей Ненецкого автономного округа закончилась двухнедельная экспедиция общественного экологического проекта «Чистая Арктика». Побережье Чукотки очистили от десятков тонн металлолома, сообщили организаторы.

«Весь собранный металлолом будет вывезен в Архангельск, сначала он отправится на переплавку, а затем – снова вернется в хозяйственный оборот. На Варандее традиционно волонтеры собирают большие объемы лома. В этом году это порядка 200 тонн. Это большой результат. И он стал возможен благодаря общим усилиям общества, власти и бизнеса», — отметил руководитель «Чистой Арктики» Андрей Нагибин.

За три года на Варандее побывали 52 волонтера «Чистой Арктики». В общей сложности они собрали 700 тонн металлолома. В этот раз на уборку поселка в Ненецкий автономный округ приехали волонтеры из девяти регионов России. Благодаря проекту удалось навести порядок на 20 гектарах арктического побережья.

Цель проекта «Чистая Арктика» – очистка арктических территорий от отходов, образовавшихся в результате интенсивного освоения Арктики в советский период, с участием волонтеров не только из России, но и других стран. За 3 сезона убрано почти 12000 тонн отходов. Участие в проекте приняли 6000 тысяч волонтеров.

Ранее волонтеры «Чистой Арктики» собрали более 90 тонн отходов на Чукотке.