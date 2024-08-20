Путин дал поручение прокуратуре и следователям помочь матерям Беслана

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил передать информацию, которую ему озвучили матери Беслана, в прокуратуру и следственным органам. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер заявил в беседе с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло о важности обобщения всех сведений, предоставленных матерями, и передачи соответствующих указаний силовым структурам. Президент также добавил, что необходимо четко сформулировать все аспекты, касающиеся расследования данного уголовного дела.

Во вторник, 20 августа, президент в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ приехал в Северную Осетию, посетил мемориал «Город ангелов», построенный в память о жертвах теракта в школе №1 Беслана. Он, среди прочего, заявил, что такой трагедии «врагу не пожелаешь».

1 сентября 2004 года в Беслане террористы захватили школу, где проходили торжественные мероприятия, посвященные Дню Знаний. Боевики захватили более 1100 заложников, которых удерживали в здании школы три дня, после чего там произошел взрыв, положивший начало штурму учебного учреждения. Ответственность за организацию атаки публично взял на себя лидер чеченских сепаратистов Шамиль Басаев.

Ранее Путин встал на колени перед мемориалом жертвам Беслана.