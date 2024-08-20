Неадекват в парике, чулках и женском пеньюаре приставал к девушкам

В Московской области мужчина переоделся в женскую одежду, приставал к девушкам и разгромил несколько припаркованных во дворе автомобилей. Об этом сообщает 360.ru.

Инцидент произошел в подмосковном Клину, местный житель в парике, чулках и женском пеньюаре неадекватно вел себя на улице, сначала он приставал к девушкам, а затем пытался разгромить несколько припаркованных во дворе автомобилей.

«Мой старший брат всячески держал его, чтобы он другие машины не разбил, потому что он начал ногами пинать машины, которые стояли там на парковке. Сел он в машину незнакомого человека, его оттуда вытащили, и он начал буянить, разбил лобовое и приставал к девушкам», — рассказал один из очевидцев.

По словам местных жителей, мужчина работает водителем автобуса, семью соседи считают неблагополучной и опасаются за безопасность детей пары.

До этого сообщалось, что в Магнитогорске вооруженный ножом неадекватный мужчина бросался на машины и пытался угнать одну из них. Прибывшие на место сотрудники отдельного батальона ППС сумели задержать мужчину, который напугал прохожих. Его доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Очевидцы также сообщили о попытке угона одного из автомобилей, совершенной неадекватным гражданином.

Ранее угрожавшего прохожим ножом неадеквата задержали в Петербурге.