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Путин: Россия одолеет ВСУ так же, как террористов на Кавказе

Путин: РФ победила террористов на Кавказе и сможет одолеть ВСУ

Россия сможет одолеть украинские войска в Донбассе и Курской области так же, как ей удалось победить террористов на Кавказе, уверен президент РФ Владимир Путин. Российского лидера цитирует ТАСС.

«Так, как мы боролись с террористами, нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области, либо в Донбассе, Новороссии. <...> Мы добьемся этой цели и на этом направлении борьбы с неонацизмом и, безусловно, покараем преступников», — сказал Путин, подчеркнув, что в этом можно даже не сомневаться.

Нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область началось 6 августа, бои продолжаются до сих пор.

Президент России Владимир Путин заявил, что атака ВСУ на Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

О том, как долго могут продлиться боевые действия, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что российские военные сорвали ротацию ВСУ в Курской области.

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