Психолог: не стоит резко бросать трудовую деятельность при выходе на пенсию

При выходе на пенсию лучше всего расставаться с работой постепенно, продолжая некоторое время работать на часть ставки, или дистанционно. Такой совет в интервью РИАМО дала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

«Даже если вы интроверт или планируете с выходом на пенсию полностью прекратить трудовую деятельность, поищите такие варианты», — сказала Игонина.

Она подчеркнула, что достижение пенсионного возраста — вовсе не признак потери трудоспособности.

Сенатор Ольга Епифанова до этого назвала способы улучшить жизнь пенсионеров с помощью технологий.

Первый вариант — создать для пенсионеров новую платформу, где оценивалось бы качество их жизни. По ее словам, Социальный фонд сейчас разрабатывает похожую площадку.

Второй способ — применять для общения с пенсионерами искусственный интеллект. Сенатор уточнила, что ИИ можно использовать для обработки обращений пожилых людей в формате чат-бота.

Третий способ — модернизация онлайн-услуг. По мнению Епифановой, прогрессивным может стать переход от заявительного порядка предоставления пенсионных услуг к проактивной модели. То есть когда нет лишних заявлений от пенсионеров, а выплаты доставляются дистанционно.

Ранее были названы категории россиян с правом на две пенсии.