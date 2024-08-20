Раскрыты причины резкого подорожания аренды в Подмосковье

В Московской области значительно выросла стоимость аренды жилья. Это в первую очередь связано с ростом спроса на него, объяснил в беседе с 360.ru эксперт по недвижимости, риелтор Олег Бендриков.

В целом аренда подорожала сразу в восьми регионах страны в среднем на 12%, что объясняют обрушением ипотечного рынка на фоне ужесточения условий.

«Спрос рождает предложение. Люди переориентировались на аренду. Спрос очень высокий, и собственники квартир, видя это, естественно, поднимают цену», — пояснил риелтор.

Если раньше аренда квартиры в Подмосковье обходилась в 22-25 тыс. рублей, то сейчас за это придется отдать от 32-25 тыс. рублей. Однушка за МКАДом сегодня стоит в районе 35-37 тыс. рублей, в отдаленных районах – 25-27 тыс. рублей.

Напомним, по прогнозу экспертов, цены на аренду жилья в России могут взлететь на 50% уже этой осенью. При этом известно, что ставки аренды жилья уже резко выросли в некоторых городах России. Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в 18 крупнейших региональных рынках в середине августа составила 32 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 46,6 тыс. руб. За месяц показатели увеличились на 8,3% и 7% соответственно.

Ранее были названы мировые столицы с самой дорогой арендой жилья.