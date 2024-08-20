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ВСУ расстреляли двух мирных жителей в Курской области

ТАСС: очевидец сообщил о расстреле ВСУ двух жителей Суджанского района

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли двух человек, которые пытались вплавь через реку эвакуироваться из села Гуево Суджанского района Курской области. Об этом рассказал житель соседнего села Плехово, слова которого передает ТАСС.

«У нас речка Псёл, соседнее село Гуево называется, так двое молодых людей к нам переплывали, уходили. И дорога как раз под речку ведет, и он [солдат ВСУ] вылез из пикапа, а они только на берег вышли. Расстрелял», — заявил мужчина.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). Бои в регионе продолжаются до сих пор.

Президент России Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее российский военный рассказал о положении ВСУ в Курской области.

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