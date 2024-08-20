Турэксперты: в бархатный сезон отдыхать выгоднее, чем летом

Уходить в отпуск в два теплых осенних месяца, которые называют бархатным сезоном, выгоднее, чем летом. Это связано с тем, что в сентябре-октябре стоимость отдыха на 10-20% ниже, чем летом, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с Общественной Службой Новостей.

В целом нужно учитывать, что цены на отели и транспорт динамичны — каждый желающий может спланировать путешествие на свой вкус. Сейчас туристы в основном уже возвращаются с отдыха, поэтому желающие отдохнуть имеют больше возможностей, отметил эксперт.

Бархатный сезон отличается тем, что стоимость на отдых снижается на 10-20%, а также тем, что на пляжах меньше людей, заключил эксперт.

До этого сообщалось, что у россиян самым популярным городом для отдыха в бархатный сезон традиционно стал Сочи: 22,1% путешественников уже забронировали отели именно там. Второе место занял Санкт-Петербург, куда поедут 11,7% туристов, а третье — Москва с долей 10,6%. Также в список востребованных направлений вошли Калининград, Казань, Анапа и другие города.

Ранее синоптик рассказал, каким будет бархатный сезон.