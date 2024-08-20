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Кусок фасада упал на голову 86-летней пенсионерке в Петербурге

Пенсионерка из Петербурга попала в больницу из-за обрушения на нее части фасада

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Часть здания обрушилась на пенсионерку в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Как сообщает 78.ru, женщина получила тяжелые травмы.

Стена торгового центра «Долпорт» на улице Одоевского частично обвалилась вечером 19 августа. Кусок фасада упал прямо на голову 86-летней женщине, ее экстренно госпитализировали.

Пострадавшая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Как уточняется, врачи диагностировали у пенсионерки открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и другие телесные повреждения.

В связи с инцидентом проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее лепнина упала на 10-летнего мальчика с фасада здания в Сертолово.

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