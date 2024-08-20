Агроном опроверг миф о безусловной пользе садовых яблок

Мнение о том, что магазинные яблоки содержат в себе только химию, а садовые — полны витаминов, является мифом. Об этом Pravda.Ru рассказал ученый-агроном, селекционер, кандидат сельскохозяйственных наук Андрей Седов.

По его словам, количество витаминов будет зависеть от сорта яблок, потому что все они обладают индивидуальным биохимическим составом.

«Есть сорта высоковитаминные, есть сорта низковитаминные. Общая тенденция содержания биологически активных и полезных веществ снижается, еще по сорту может изменяться в зависимости от зоны выращивания — она снижается с севера на юг. Чем севернее, получается, если для сорта оптимальные условия, то у него содержание биологически активных веществ высокое», — рассказал Седов.

Он уточнил, что в промышленном садоводстве яблони также часто обрабатывают препаратами против вредителей, а также используют минеральные удобрения.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что в яблоках содержится антиоксидант кверцетин, способный улучшить работу сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем. При этом она уточнила, что некоторая польза будет зависеть и от вида яблок. Так, например, в желтых и красных яблоках содержится больше бета-каротина, предшественника витамина А.

Ранее в Роскачестве рассказали о пользе яблок для здоровья.