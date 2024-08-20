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Лидер движения инцелов Поднебесный стал фигурантом дела о сношении со школьницей

В Петербурге блогер Поднебесный стал фигурантом дела о сношении со школьницей

В Петербурге в отношении блогера и лидера движения инцелов Алексея Поднебесного возбудили дело о сношении с 15-летней школьницей. Об этом сообщает ГСУ СУ России по городу.

Следователи возбудили в отношении 46-летнего блогера уголовное дело по статье о половом сношении и развратных действиях без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16 лет. Поднебесный задержан, ему планируют предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

По версии следствия, злоумышленник 2 августа совершил в отношении 15-летней девушки в торговом центре на Невском проспекте развратные действия без применения насилия. На следующий день, 3 августа, в квартире дома на Тележной улице он вступил со школьницей в половую связь также без применения насилия.

До этого Поднебесный сообщил, что его задержала полиция. Это произошло на фоне появления в соцсетях видео, на которых блогер целует 15-летнюю поклонницу и трогает ее.

Ранее Екатерина Мизулина обратилась в органы из-за лидера движения инцелов Поднебесного.

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