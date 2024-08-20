В Курской области после атак ВСУ погибли 17 человек

В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область погибли 17 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

По их данным, установлена гибель 17 человек. Из более 140 пострадавших 75 госпитализированы, в том числе четыре ребенка.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). Бои в регионе продолжаются до сих пор.

Президент России Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее жительница Курской области прошла 20 км ради спасения.