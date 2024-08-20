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Протестующие попытались прорваться на съезд демократов в Чикаго

В Чикаго протестующие попытались прорваться на съезд Демократической партии

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Andrew Harnik/AP

Участники массовой акции протеста попытались прорваться на территорию съезда Демократической партии США, который проходит в Чикаго. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

По словам журналиста, часть протестующих прорвалась через первую линию ограничений на площадке проведения съезда. Другие участники акции остались за внешним периметром, где они пытались раскачать и повалить защитные конструкции.

На текущий момент, по данным корреспондента, правоохранительные органы Чикаго оттеснили участников протеста. Полицейские выстроились в линию вдоль второй линии ограждений, где пресекают любые попытки прорыва. Правоохранители, как утверждает журналист, задержали по меньшей мере одного мужчину и двух женщин, которые были наиболее агрессивно настроены.

19 августа в Чикаго после слухов о происшедшем «дворцовом перевороте» в Демократической партии США начал работу национальный съезд демократов. На мероприятии должны окончательно решить вопрос об участии в президентских выборах вице-президента США Камалы Харрис.

По информации СМИ, президент США Джо Байден и его супруга Джилл пропустят официальное утверждение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата на пост главы государства.

Ранее в Китае раскрыли, какой шаг Байдена обрек США на провал.

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