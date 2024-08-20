​​Среди россиян вырос спрос на круизы и отдых в пятизвездочных отелях

В этом году многие россияне выбирают более комфортные места отдыха, в том числе курортные и круизные форматы. Это показало исследование ЮMoney и туроператора Anex, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

«Один из трендов летнего сезона 2024 года — круизы. По данным наших аналитиков, в июле покупок круизов было на 21% больше, чем в июне, а количество покупателей — на 22% больше. При этом оборот платежей стал на 4% ниже. Средний чек в июне был на 26% выше, чем в июле, и достигал 5 662 рубля», — прокомментировала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Этим летом россияне чаще бронируют гостиницы, а не апартаменты и квартиры. Так, с 1 июня по 31 июля 2024 года число бронирований в гостиницах выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оборот платежей стал в четыре раза больше, а число покупателей увеличилось вдвое. Средний чек вырос на 42% и составил 14 396 рублей.

Также, по данным Anex, по сравнению с прошлым годом увеличилась глубина бронирования и продолжительность туров.

«Российские туристы чаще выбирают отдых с детьми в пятизвездочных отелях. Тенденция движения спроса в сторону более дорогого сегмента обусловлена в том числе и тем, что во многих странах шире всего выбор мест размещения именно премиального уровня», — отметили эксперты туроператора.

Среди других тенденций представители Anex выделяют рост спроса на персонализированный отдых: туристы чаще бронируют индивидуальный трансфер и индивидуальный пакет услуг, выбирают расширенную страховку и Fast Track (ускоренное прохождение предполетного досмотра в аэропорту).

«Мы видим востребованность дополнительных услуг, которые можно добавить в момент бронирования. Часто туристы сразу выбирают экскурсии, что даёт им возможность заранее спланировать отпуск — рассчитать бюджет или увеличить багаж», — отметили представители туроператора.

По данным ЮMoney, в первые два месяца лета в России выросло число покупок билетов на туристические достопримечательности, выставки, фестивали и другие развлечения — в шесть раз по сравнению с июнем-июлем прошлого года. Оборот платежей увеличился в семь раз, а покупателей стало в шесть раз больше. Средний чек при этом снизился на 14% и составил 4 771 рубль.

По данным туроператора Anex, в июне и июле 2024 года список самых популярных стран во многом повторяет прошлогодний. Больше всего заявок приходится на Турцию, дальше идут Египет и ОАЭ, Таиланд и Россия.

В этом году есть также спрос на VIP-отели и туры, например на тур «ОАЭ + Мальдивы» с премиальным перевозчиком бизнес-класса Beyond. Чаще всего на курортах российские туристы выбирают систему питания «все включено».

По спросу среди российских направлений лидирует Краснодарский край. За ним идут Ленинградская, Калининградская и Московская области, а также Татарстан и Ставропольский край. Внутри страны россияне предпочитают останавливаться в трех- и четырехзвездочных отелях, средняя продолжительность такого тура — около недели. В Anex отмечают, что этим летом россияне могли забронировать отели на выгодных условиях даже в разгар сезона, поскольку отельная база туроператора существенно расширилась объектами на прямых контрактах.

Помимо пляжного отдыха, популярностью в России пользуются экскурсионные туры разной продолжительности. Бывают туры выходного дня или более долгие — например, на Алтай или Камчатку. Такие туры в основном выбирают семьи без детей или те, кто путешествует в одиночку, а туристы с детьми отдают предпочтение курортам Краснодарского края.

Ранее выяснилось, что большинство россиян предпочитают полеты поездкам на поезде.