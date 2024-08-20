Россияне назвали основные факторы, влияющие на скорость ремонта

Один из важных факторов, влияющих на ремонт, — отношения клиента и подрядчика. Так ответили 22% опрошенных россиян в рамках опроса сервиса Профи, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По словам Александра Моисеева, специалиста сервиса Профи, ремонт можно ускорить с помощью заранее согласованного плана или сметы, куда будут включены непредвиденные денежные расходы. Более трети россиян с ним согласны — 37% респондентов ответили, что это влияет на скорость ремонта. Также важно проработать план выполнения работ, которого будет комфортно придерживаться и строителю, и будущему жителю квартиры:

«Большой плюс при начале ремонта — это дизайн-проект, но самое главное, чтобы заказчик понимал, что жить в этой квартире или в доме нужно будет именно ему; поэтому полностью рассчитывать на дизайнера не нужно», — отметил он.

Также, по мнению россиян, на скорость ремонта влияет: заранее согласованный план (37%), четкое ТЗ от клиента (26%), наличие дизайн-проекта (10%).

Согласно опросу, корректировки в итоговый дизайн-проект россияне вносят в 82% случаев. Затрудняет ремонт и увеличивает его продолжительность то, что заказчики часто не могут определиться с чистовыми материалами. Александр признается, что в этот момент важно предложить клиенту лучшие варианты решения проблемы. Среди факторов, влияющих на работу, эксперт также отмечает атмосферу, которую рабочие создают во время ремонта. Часто на рабочий лад помогает настроиться музыка.

Более половины россиян (67%) предпочитают слушать музыку во время ремонта или другой работы. Специалисты отмечают, что различные мелодии могут значительно повышать уровень концентрации и снижать уровень стресса.

«Музыка может вызывать широкий спектр эмоциональных реакций — от радости до грусти, от возбуждения до умиротворения. Эти эмоциональные изменения связаны с высвобождением нейротрансмиттеров, таких как дофамин и серотонин, которые улучшают наше настроение и общее самочувствие», — прокомментировала Эльнара Мустафина, психолог сервиса по поиску специалистов Профи.

Однако идеальной музыки для работы, по словам психолога, нет — есть композиции, подходящие для конкретного человека:

«Кто-то любит классику, кто-то слушает рок, кто-то ставит песни давних времен — тут у каждого свой вкус. Важно, чтобы мастера по ремонту соблюдали режим тишины в вечернее и утреннее время, а то, что они выбирают, решать им. Лучше всего включать то, что настраивает на рабочий лад, а ассоциации формируются годами», — подчеркнула Мустафина.

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