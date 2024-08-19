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В Екатеринбурге поймали мужчину, напавшего на девушку в парке

В Свердловской области задержали подозреваемого в нападении на девушку в парке

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Екатеринбурге полицейские задержали местного жителя по подозрению в нападении на девушку в лесопарке. Об этом сообщает Е1.

Месяц потребовался правоохранителям, чтобы установить личность и задержать мужчину, который напал на девушку и попытался ее изнасиловать. Инцидент произошел 14 июля в лесопарке возле дома на Академика Вонсовского, злоумышленник набросился на 24-летнюю девушку, ударил ее по голове и потащил в кусты. Россиянка смогла отбиться от насильника и обратилась в полицию.

«Вычислили благодаря камерам. Он сознался. Объяснил тем, что давно не было интимной связи. Его арестовали», — сообщает «Е1».

Задержанному 31 год, мужчина нигде не работает, он был судим за наркотики и разбой с причинением тяжкого вреда здоровью.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде девушка подверглась нападению иностранца, мужчина выбил ей зуб и попытался изнасиловать. Мужчина, набросился на прохожую, он начал избивать девушку и пытался затащить ее в кусты. Россиянку спас проезжавший мимо автомобилист, он спугнул насильника и отвез девушку в безопасное место. У пострадавшей диагностированы перелом шейного позвонка, гематомы и ссадины.

Ранее в Петербурге мигрант-насильник заманивал девушек домой с помощью варенья.

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