Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Арестованный сенатор Савельев не смог добиться изменения меры пресечения

Суд в Москве оставил под стражей сенатора Савельева, подозреваемого в покушении

Московский городской суд оставил под стражей члена Совета Федерации РФ Дмитрия Савельева, ставшего фигурантом уголовного дела об организации покушения. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

В заявлении уточняется, что решение об аресте сенатора принял Басманный районный суд Москвы. После этого защита парламентария подала апелляционную жалобу, но суд высшей инстанции оставил ее без удовлетворения.

«Сенатор <...> останется под стражей», — говорится в публикации.

Правоохранители задержали Савельева 2 августа. В этот момент он покидал здание верхней палаты российского парламента.

Законодателя заподозрили в причастности к организации покушения. На этом фоне генеральный прокурор РФ Игорь Краснов обратился к членам Совета Федерации с требованием лишить их коллегу неприкосновенности.

В тот же день Басманный районный суд Москвы избрал Савельеву меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 октября 2022 года. Законодатель свою вину не признал.

При этом в деле парламентария есть еще два фигуранта, включая ветерана боевых действий в Афганистане Юрия Нефедова. В марте текущего года мужчин также поместили в СИЗО.

Ранее у Савельева нашли элитную квартиру стоимостью более 240 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами