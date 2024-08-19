Арестованный сенатор Савельев не смог добиться изменения меры пресечения

Московский городской суд оставил под стражей члена Совета Федерации РФ Дмитрия Савельева, ставшего фигурантом уголовного дела об организации покушения. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

В заявлении уточняется, что решение об аресте сенатора принял Басманный районный суд Москвы. После этого защита парламентария подала апелляционную жалобу, но суд высшей инстанции оставил ее без удовлетворения.

«Сенатор <...> останется под стражей», — говорится в публикации.

Правоохранители задержали Савельева 2 августа. В этот момент он покидал здание верхней палаты российского парламента.

Законодателя заподозрили в причастности к организации покушения. На этом фоне генеральный прокурор РФ Игорь Краснов обратился к членам Совета Федерации с требованием лишить их коллегу неприкосновенности.

В тот же день Басманный районный суд Москвы избрал Савельеву меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 октября 2022 года. Законодатель свою вину не признал.

При этом в деле парламентария есть еще два фигуранта, включая ветерана боевых действий в Афганистане Юрия Нефедова. В марте текущего года мужчин также поместили в СИЗО.

Ранее у Савельева нашли элитную квартиру стоимостью более 240 млн рублей.