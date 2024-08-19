Белка зайцем проникла на судно и несколько дней путешествовала в море

В Финляндии белка пробралась на борт судна береговой охраны и несколько дней путешествовала на нем. Об этом сообщили в службе новостей YLE.

Незваная гостья забралась на борт патрульного корабля береговой охраны Западной Финляндии. По словам членов экипажа, они заметили животное после начала рейса до города Ханко. Моряки приняли решение не ловить гостью и разрешили ей свободно перемещаться по палубе всю поездку. Также белку угостили водой и орехами. По прибытии в пункт назначения «пассажирку» спустили на сушу.

До этого корабль с 16 тысячами животных на борту застрял у берегов Австралии из-за хуситов. Тысячи овец и коров почти месяц находились в заточении. После возмущения зоозащитных организаций компания – владелец корабля приняла решение выгрузить часть животных в австралийском Перте.

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