РФ и Азербайджан будут праздновать 80-летие Победы вместе

Президент России Владимир Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров заявил, что РФ и Азербайджан будут широко праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС.

«В наших странах чтят подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны», — отметил Путин, добавив, что широко отпразднует 80-летие Победы вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

До этого Путин поблагодарил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева за теплый прием в Баку и пригласил посетить Москву в удобное для него время.

Переговоры Путина и Алиева начались со встречи в узком составе и продолжились в расширенном формате. Далее в присутствии лидеров двух стран состоялся обмен подписанными межправительственными и другими документами. Путин и Алиев обсудили актуальные международные темы, особое внимание было уделено наращиванию взаимной торговли между Азербайджаном и Россией.

Ранее посол Азербайджана оценил глубину противоречий в отношениях страны с Россией.