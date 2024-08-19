В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменен сигнал ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности», — написал он.

Врио губернатора Курской области сообщал о ракетной опасности в регионе в 12:26 (мск). Он призывал жителей области укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

До этого сообщалось, что в Курской области морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота захватили большую группу украинских диверсантов.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее ВСУ разрушили третий мост через реку в Курской области.