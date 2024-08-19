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Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве трубопровода в Стерлитамаке

Минздрав: трое пострадавших при взрыве в Стерлитамаке попали в реанимацию

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Телеграм-канал «Стерлитамак»

Трое пострадавших при разгерметизации трубопровода в Стерлитамаке попали в реанимацию. Об этом сообщили в Telegram-канале Минздрава Башкирии.

Пострадавших доставили в городскую больницу №1 Стерлитамака. Состояние двоих пострадавших оценили как тяжелое, третьего — крайне тяжелое, отметили в пресс-службе.

Взрыв произошел 19 августа в 11:26 (9:26 мск) в районе Уфимского тракта, 4. Очевидцы сообщили, что сначала они слышали звук взрыва, потом повалил дым.

До этого на заводе «Уфаоргсинтез» в Уфе произошло факельное горение. В сообщении отмечается, что защитная система, обеспечивающая безопасность производственного процесса, сработала на установке по производству полиэтилена. На место ЧП выезжали 16 пожарных на шести единицах техники. К моменту их прибытия факельного горения уже не было, пожарные «организовали пенную подушку».

Ранее на газопроводе в районе села Сторожевка в связи с аномальной жарой произошла разгерметизация, в результате чего произошло возгорание.

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