Психолог рассказала, как профилактировать подростковую наркоманию

В России важно начинать профилактировать наркоманию с детского сада, потому что делать это в подростковом возрасте уже поздно. Об этом «Реальному времени» рассказала клинический психолог из Республиканского клинического наркологического диспансера Министерства здравоохранения Татарстана Лилия Зайцева.

По ее мнению, для этой цели стоит водить школьников на экскурсию в наркодиспансер, чтобы они своими глазами увидели последствия употребления запрещенных веществ. При этом занудные нравоучения не могут решить проблему и могут дать обратную реакцию, уверена психолог.

Родителям рекомендуется выстраивать контакт с детьми до наступления подросткового возраста и предоставлять им здоровую ролевую модель. Кроме того, важно разговаривать с ребенком и уметь находить баланс между нравоучениями и здоровой, размеренной беседой.

«Подросток уже понимает, что родители неидеальны, что они могут ошибаться. Поэтому строить из себя всезнающее божество с ним уже нельзя, это выглядит смешно в его глазах», — отметила Зайцева.

Нарколог, врач-психиатр Василий Шуров до этого говорил, что употребляющий наркотики человек имеет характерные черты — как эмоциональные, так и внешние. К примеру, такие люди всегда находятся на эмоциональных качелях и демонстрируют быструю смену настроения и привычек.

Ранее сообщалось, что мужчина напал на отца, который отказался дать ему деньги на наркотики.