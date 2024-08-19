В Москве конфликт сотрудника букмекерской конторы и посетителя закончился поножовщиной

В Москве конфликт сотрудника букмекерской конторы и посетителя закончился ножевым ранением. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Со слов самого 19-летнего подозреваемого, ссора началась из-за сделанного клиенту замечания. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку, во время которой работник достал нож и нанес им несколько ударов оппоненту.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, а подозреваемый попытался покинуть столицу, купив авиабилет в другой город, но его успели задержать.

В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения, заключили в прокуратуре.

До этого в Подмосковье отец с сыном обокрали магазин и избили продавщицу, которая хотела предотвратить преступление. Инцидент произошел в конце июля: тогда семейство Виноградовых решило обокрасть магазин стройматериалов в Ступинском районе. 41-летняя продавщица Татьяна сделала замечание мужчинам, но те не придали этому значения и скрылись в автомобиле. Женщина решила сфотографировать машину, после чего началась потасовка.

Ранее на видео попала драка вооруженных дагестанцев с ДПС в Петербурге.