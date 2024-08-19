Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве конфликт сотрудника букмекерской конторы и посетителя закончился поножовщиной

Прокуратура: сотрудник московской букмекерской конторы ранил ножом посетителя

В Москве конфликт сотрудника букмекерской конторы и посетителя закончился ножевым ранением. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Со слов самого 19-летнего подозреваемого, ссора началась из-за сделанного клиенту замечания. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку, во время которой работник достал нож и нанес им несколько ударов оппоненту.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, а подозреваемый попытался покинуть столицу, купив авиабилет в другой город, но его успели задержать.

В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения, заключили в прокуратуре.

До этого в Подмосковье отец с сыном обокрали магазин и избили продавщицу, которая хотела предотвратить преступление. Инцидент произошел в конце июля: тогда семейство Виноградовых решило обокрасть магазин стройматериалов в Ступинском районе. 41-летняя продавщица Татьяна сделала замечание мужчинам, но те не придали этому значения и скрылись в автомобиле. Женщина решила сфотографировать машину, после чего началась потасовка.

Ранее на видео попала драка вооруженных дагестанцев с ДПС в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами