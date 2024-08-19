С 1 сентября в России увеличатся выплаты некоторым пенсионерам

1 сентября произойдет индексация пенсий для некоторых категорий российских пенсионеров. Об доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила агентству «Прайм».

Пенсию повысят тем гражданам, кому в августе исполнится 80 лет. Их фиксированная выплата к страховой пенсии возрастет в два раза, с 8134 рубля 88 копеек до 16 269 рублей 76 копеек.

Повысятся выплаты также тем, кто получил инвалидность первой группы и тем, кто ранее обращался за их перерасчетом.

Кроме того, некоторые российские регионы в сентябре традиционно производят социальные выплаты пожилым людям.

До этого член Совета Федерации Ольга Епифанова заявила, что индексация пенсий россиян очень важна, поскольку эти деньги способствуют развитию экономики и в конечном итоге пополнению бюджета.

Ранее россиянам рассказали, что будет с пенсией при отъезде из страны.