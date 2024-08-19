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В Госдуме предложили приравнять сотрудников МВД к военнослужащим

«МК»: в Госдуму внесли законопроект о дополнительном отпуске для полицейских

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Максим Блинов/РИА Новости

В Государственной думе разработали законопроект, который предоставит участвовавшим в специальной военной операции (СВО) полицейским дополнительный отпуск. Об этом сообщает газета «https://www.mk.ru/politics/2024/08/19/deputaty-gosdumy-predlozhili-priravnyat-policeyskikh-k-voennosluzhashhim.html» target=«_blank»>«Московский комсомолец» («МК»).

Ныне действующий закон «О ветеранах» предусматривает для ветеранов боевых действий дополнительный отпуск продолжительностью 15 суток. Думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов предложил расширить перечень лиц, на которых распространяется эта норма. Депутаты отметили, что многие сотрудники органов внутренних дел, наравне с военнослужащими, выполняют задачи в ходе СВО, тем самым являясь участниками боевых действий. Однако сейчас они не считаются ветеранами.

До этого тамбовская областная дума приняла закон об увеличении единовременной выплаты для участников специальной военной операции в четыре раза, до 400 тыс. рублей.

Ранее в РФ мужчину заставили вернуть выплату за подписанный контракт для участия в СВО.

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