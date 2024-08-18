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В Ростовской области продолжается тушение пожара на промскладе

Губернатор Голубев: тушение пожара на промскладе в Пролетарске продолжается

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что для тушения пожара на промскладе в Пролетарске задействованы все необходимые силы и средства. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

Он подчеркнул, что в тушении задействованы в том числе три пожарных поезда.

Губернатор отметил, что на месте инцидента находится его заместитель Сергей Бодряков, координирующий взаимодействия всех служб. На территории Пролетарского района был введен режим повышенной готовности.

По оценке специалистов, угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует, отметил Голубев.

До этого губернатор рассказал, что из-за падения обломков беспилотника на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива. К тушению привлекли пожарные расчеты. Но из-за повторной атаки украинских беспилотников тушение пожара на промбазе в Пролетарске пришлось приостановить.

15 августа военный корреспондент Александр Коц показал видео, на котором солдат ВС РФ сбил головой украинский беспилотник.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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